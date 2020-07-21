За сутки вирус выявлен у 1,6 тыс. человек
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Число подтвержденных случаев коронавируса в Казахстане превысило 73 тысячи

По данным Минздрава, за понедельник, 20 июля, в Казахстане зарегистрировано 1630 новых случаев коронавирусной инфекцией. 885 больных – с симптомами КВИ, 745 – бессимптомные носители.

В Алматы зарегистрирован 251 новый случай, в столице – 248, в Карагандинской области – 168, в Восточно-Казахстанской области – 163, в Кызылординской области – 119, в Западно-Казахстанской области – 103, в Атырауской области – 96, в Северо-Казахстанской области – 72, в Павлодарской области – 67, в Жамбылской области – 61, в Костанайской области – 57, в Алматинской области – 54, в Мангистауской области – 54, в Акмолинской области – 53, в Шымкенте – 27, в Туркестанской области – 20, в Актюбинской области – 17.

Всего в стране подтверждено 73 468 случаев заражения коронавирусом, скончались, по данным Минздрава на 20 июля, 585 человек. На начало июля 101 человек, зараженный COVID-19, умер от других болезней. Выздоровели в Казахстане 45 376 заболевших.

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