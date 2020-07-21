Цой заверяет о постепенной стабилизации ситуации с коронавирусом, но просит еще денег

За последнюю неделю в Казахстане прослеживается тенденция к стабилизации ситуации по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции, и удалось достичь положительных результатов, считает министр здравоохранения Алексей Цой. При этом во вторник в ходе заседания правительства он заявил о том, что только для расширения ПЦР-тестирования из республиканского бюджета необходимо выделить еще 42 млрд тенге.

«За последнюю неделю прослеживается тенденция к стабилизации заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. Ситуация с заболеваемостью находится на уровне 1500-1600 человек в сутки. (…) С учетом принятых оперативных мер за двухнедельный период удалось достичь следующих положительных результатов. Снижен ежесуточный прирост заражения COVID-19 с 4 до 2,1%, увеличилось количество выздоровевших на 60%. Снижено количество вызовов скорой помощи на 23%, снижена занятость провизорных коек на 20% и реанимационных – на 6%», - рассказал Цой.

Он также сообщил, что в данный момент проводится насыщение розницы лекарственными средствами, в регионах сформированы специальные стабилизационные фонды, формируется месячный запас лекарственных средств.

«До 22 июля в медицинские организации будут отгружены лекарственные средства в размере месячной потребности, а также будет создан республиканский стабилизационный фонд на базе ТОО «СК-Фармация», - проинформировал Цой.

Вместе с тем для расширения мощности лабораторных исследований до 40 тыс. в сутки Минздрав намерен привлечь лаборатории ветеринарных служб (5200 тыс. исследований в день – V) и 67 специалистов ветслужбы, а также закупить 20 комплектов ПЦР-оборудования и 8 оснащенных мобильных передвижных лабораторий. Таким образом, по его заверениям, к 1 августа количество тестов планируется увеличить до 35,6 тыс. в сутки, а к 1 сентября – до 64%. Однако на это нужны деньги.

«С учетом прогноза эпидемиологической ситуации до конца года и увеличением мощности ПЦР-лабораторий необходимо дополнительное выделение из республиканского бюджета:

42 млрд тенге на оплату услуг по ПЦР тестированию; 170 млн тенге на оплату командировочных 67 специалистам ветеринарных лабораторий, привлеченных к проведению исследований. Кроме того, акимам областей необходимо обеспечить выделение автотранспорта и оплату услуг по доставке материала для исследований из сельских районов», - попросил средства глава Минздрава.