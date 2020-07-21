Шпекбаев считает необходимым ускорить создание электронной нацвалюты

Председатель агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев считает, что нужно ускорить создание электронной национальной валюты, чтобы обеспечить прозрачность движения бюджетных средств при госзакупках.

«Хочу акцентировать ваше внимание еще на одном перспективном направлении – создании электронной национальной валюты. Во-первых, это ускорит сокращение наличности, столь удобной для взяточников. Во-вторых, обеспечит полную прозрачность движения бюджетных средств при госзакупках», - сказал Шпекбаев на заседании коллегии агентства по итогам первого полугодия 2020 года во вторник.

Также он считает, что решить проблему коррупции при госзакупках можно только открытостью и прозрачностью бюджетов всех уровней.

«Тяжело признавать, что до сих пор процветает система откатов, ставки которых всем известны. Отдельные нечистые на руку чиновники даже в такое сложнейшее для страны время идут на откровенное кощунство, обогащаясь на закупках средств индивидуальной защиты, лекарств и медицинского оборудования. Согласитесь, одними задержаниями и посадками эту проблему не решить. Поэтому видится целесообразным кардинальный пересмотр системы планирования и освоения бюджетных средств. Решение я вижу в обеспечении тотальной открытости и прозрачности бюджетов всех уровней, а также усилении общественного и гражданского контроля», - сказал Шпекбаев.