В отношении должностных лиц «СК-Фармации» ведется расследование – Антикоррупционная служба

Председатель агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев призвал новое руководство «СК-Фармации» устранить все коррупционные риски. Также он сообщил о расследовании уголовного дела в отношении должностных лиц единого дистрибьютора.

«Кто внимательно отслеживает социальные сети, согласится со мной, что люди считают одними из основных причин осложнения ситуации с коронавирусом именно коррупцию, бюрократию и безответственность. И это вполне справедливо, особенно в контексте уголовных дел в отношении должностных лиц «СК-Фармации», Фонда медицинского страхования, а также целого ряда медицинских учреждений местных исполнительных органов. Проводимый в настоящее время анализ коррупционных рисков в деятельности «СК-Фармации» надо провести оперативно, с широким привлечением внешних экспертов», - сказал Шпекбаев на заседании коллегии агентства по итогам первого полугодия 2020 года во вторник.

Он подчеркнул, что от «качества аналитики будет зависеть, насколько эффективной и добропорядочной станет эта организация в будущем».

«Надеюсь, новое руководство единого дистрибьютора заинтересовано в этом не меньше нас и исполнит все рекомендации по устранению коррупционных рисков и обеспечению прозрачности», - добавил глава антикоррупционного ведомства.

Ранее антикоррупционная служба сообщала, что проводится внешний анализ коррупционных рисков в деятельности единого дистрибьютора лекарственных средств, медицинской техники и изделий медицинского назначения в госсегменте ТОО «СК-Фармация».

«В ходе анализа детально изучается нормативно-правовая база и организационно-управленческая деятельность компании. По результатам будут внесены конкретные рекомендации по повышению эффективности ее деятельности, оптимизации организационной структуры, трансформации бизнес-процессов, сокращению административных расходов, рационализации государственных закупок и устранению коррупционных рисков», - отмечали ведомстве.

Напомним, что также антикоррупционная служба расследует уголовное дело в отношении бывшего руководства НАО «Фонд социального медицинского страхования» по фактам хищения средств путем завышения стоимости закупаемых услуг.