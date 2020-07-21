Минздрав работает по их включению в протокол лечения
5 новых препаратов для лечения коронавируса и пневмонии появятся в Казахстане
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АКИМАТА АЛМАТЫ

Тамара Вааль, Vласть

Министерство здравоохранения Казахстана прорабатывает вопрос включения в протокол лечения пяти препаратов для лечения коронавирусной инфекции и пневмонии в домашних условиях.

«Мы прорабатываем вопрос по включению пяти ключевых фармпрепаратов для лечения непосредственно пневмоний, коронавирусных пневмоний, коронавирусной инфекции в домашний условиях и амбулаторно, для того чтобы идти на опережение. Чтобы люди не искали эти препараты на рынке. Необходимые процедуры сейчас проводятся, включаются в протокола лечения. Мы уже прорабатываем вопрос поставок препаратов, чтобы пациенты могли получить данную помощь дома, не доводя свое заболевание до больницы», - сказал во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Алексей Цой.

Он уточнил, что речь идет об антикоагулянтах, жаропонижающих и антибиотиках, которые казахстанцы «ищут в аптеках». При этом препараты необходимо будет принимать под контролем врача при легких формах.

«Рассматривается включения на амбулаторно-лекарственном обеспечении жаропонижающие препараты - парацетамол и «Ибупрофен», и антикоагулянты - «Ривароксабан», «Апиксабан» и «Дабигатран», - уточнила в свою очередь вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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