5 новых препаратов для лечения коронавируса и пневмонии появятся в Казахстане

«Мы прорабатываем вопрос по включению пяти ключевых фармпрепаратов для лечения непосредственно пневмоний, коронавирусных пневмоний, коронавирусной инфекции в домашний условиях и амбулаторно, для того чтобы идти на опережение. Чтобы люди не искали эти препараты на рынке. Необходимые процедуры сейчас проводятся, включаются в протокола лечения. Мы уже прорабатываем вопрос поставок препаратов, чтобы пациенты могли получить данную помощь дома, не доводя свое заболевание до больницы», - сказал во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Алексей Цой.

Он уточнил, что речь идет об антикоагулянтах, жаропонижающих и антибиотиках, которые казахстанцы «ищут в аптеках». При этом препараты необходимо будет принимать под контролем врача при легких формах.

«Рассматривается включения на амбулаторно-лекарственном обеспечении жаропонижающие препараты - парацетамол и «Ибупрофен», и антикоагулянты - «Ривароксабан», «Апиксабан» и «Дабигатран», - уточнила в свою очередь вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.