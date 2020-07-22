В Алматы откроют еще один стационар на 500 коек для лечения пациентов с COVID-19

В Алматы в сентябре психоневрологический диспансер будет работать как стационар на 500 коек для лечения больных COVID-19. Об этом в ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций сообщил руководитель управления общественного здоровья города Камалжан Надыров.

«Данный центр будет работать как ковидная клиника первого эщелона, а в пост-ковидный период будет функционировать как полноценный многопрофильный стационар. Сейчас там завершаются строительные работы, параллельно прорабатывается вопрос по оснащению медицинской техникой и необходимыми кадрами. Поставлена задача открыть данный объект в сентябре месяце», - сообщил Надыров.

Он также отметил, что по городу планируется увеличить коечный фонд до 7700 коек. По его словам, на текущей неделе уже были перепрофилированы для лечения коронавируса санатории «Казахстан» на 250 коек, «Коктем» на 376 коек, пансионат «Самал» на 140 коек и республиканский клинический госпиталь для инвалидов ВОВ на 100 коек.

Вместе с тем, по словам Надырова, загруженность инфекционных стационаров по городу снизилась.

«Если ранее загруженность стационаров достигала 90%, то сегодня данный показатель снизился до 49%», - отметил он.

Сейчас стационары для лечения коронавируса разделены на три категории. Первая категория – для крайне тяжелых и тяжелых. Вторая категория – для больных средней тяжести, в этом режиме действуют 15 перепрофилированных клиник мощностью 1705 коек. Третья категория – обсерваторы, где пациенты завершают лечение, они расположены в семи организациях на 2376 коек, из которых 1000 коек приходится на комплекс, организованный на «Халык Арене». По словам Надырова, стационар на «Халык Арене» уже полностью готов к приему пациентов, более того, здесь планируется также открыть реанимационные койки.

«Это нужно для того, чтобы если вдруг на пике заболеваемости у нас будут переполнены клиники первого и второго эшелона, и мы будем вынуждены госпитализировать пациентов в третий эшелон, в который входит «Халык Арена», у нас всегда должна быть под рукой реанимационная служба, чтобы в случае чего, мы всегда могли оказать экстренную медицинскую помощь по принципу «здесь и сейчас», - пояснил он.

Надыров также сообщил, что с увеличением коечного фонда в городе увеличивается потребность в медицинских работниках. По словам руководителя ведомства, сейчас в работе задействованы 4464 работника, также сформирован кадровый резерв из 1526 работников, но набор медработников для работы в стационарах продолжается.