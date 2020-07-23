Прекращения огня вступает в силу с 27 июля
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Участники переговоров по Донбассу договорились о прекращении огня и обмене пленными
ФОТО МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ УКРАИНЫ

Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, состоявшееся 22 июля, принесло положительные результаты, сообщает РБК со ссылкой на МИД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. В частности, стороны договорились о полном прекращении огня с 27 июля.

«Заседание принесло долгожданные результаты в части согласования и утверждения сторонами пакета дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня», - говорится в сообщении МИД ДНР.

О «прорыве» в Минском процессе также сообщил офис президента Украины Владимира Зеленского.

Участники переговоров договорились о соблюдении режима всеобъемлющего прекращения огня с 00:00 27 июля и до полного урегулирования конфликта в Донбассе, а также о передаче украинской стороной списков лиц на освобождение пленных. При этом Киев ожидает, что в ближайшее время получит от ДНР такие же списки.

В Киеве надеются, что прекращение огня станет базой для проведения выборов в Донбассе.

«После почти пятимесячного сопротивления, украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня», - заявил в свою очередь представитель России в контактной группе Борис Грызлов, удовлетворенный итогами переговоров.

В мае Грызлов заявлял, что украинская сторона под разными предлогами срывает переговоры по Донбассу. В частности, стороны не смогли обменятся документами, несмотря на отработанность процедуры.

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