Полиция объясняет бытовыми причинами конфликт в селе Шорнак в Туркестанской области

В Туркестанской области в селе Шорнак в результате конфликта между жителями пострадали три человека, один находится в тяжелом состоянии, сообщает «Радио Азаттык» . Между тем полиция заверяет, что ситуация стабильна, конфликт произошел на бытовой почве.

По данным департамента полиции Туркестанской области, в селе между мужчиной и его односельчанами произошла драка, после чего к дому потерпевшего подъехали неизвестные лица, которые забросали его дом и до по соседству камнями. В результате ранения получили три человека, также пострадал прибывший к месту происшествия участковый, он получил телесные повреждения. Так, в соцсетях распространяется видео, на котором мужчина в полицейской форме со следами крови на рубашке и лице. На кадрах стоящие рядом с ним люди осуждают действия «закидывавших камнями».

«Азаттык» сообщает со ссылкой на управление здравоохранения области, что трое жителей села Шорнак были доставлены 21 июля в отделение травматологии Туркестанской городской центральной больницы. Жители 1997 и 1998 года рождения получили ранения средней степени тяжести и угрозы их жизни нет, а житель 1998 года рождения госпитализирован с ранением в глаз, его состояние оценивается как тяжелое.

Otyrar сообщает, что пострадали родственники потерпевшего мужчины, у которого с односельчанами произошел конфликт.

В соцсетях и мессенджерах во второй половине дня в четверг активно распространяются сообщения, содержащие призывы к столкновениям на межнациональной почве. Также на одном из распространившихся 23 июля видео запечатлены люди в военной форме и сельчане, стоящие возле здания, похожего на школу.

Заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов не стал комментировать Vласти ситуацию.

«Обратитесь в департамент полиции. Почему? Потому что это полностью криминальная сводка, это надо с ними отрабатывать, хорошо?», - сказал он.

На уточняющий вопрос, может ли за этим стоять конфликт на национальной почве, Калкаманов повторил: «С полицией отработайте. Полностью все прокомментируют».

В департаменте полиции региона заявляют, что в селе «произошел бытовой конфликт, который был предотвращен полицейским».

«Прибывший первым на место происшествия участковый инспектор МПС ОП г. Кентау принял меры к прекращению конфликтной ситуации. Несмотря на полученные травмы и активное неповиновение граждан, полицейский не допустил применения силы и огнестрельного оружия. Телесные повреждения камнями получили участковый инспектор и три сельчанина. Им оказали медицинскую помощь. На следующий день в поселке Шорнак стали собираться провокаторы, которые призывали жителей близлежащих сел к совершению противозаконных действий. Данный факт сотрудниками полиции был сразу же пресечен», - говорится в сообщении ДП.

В полиции заявляют, что «в настоящее время обстановка в поселке стабильная», а «с жителями села встретились представители акимата и общественности области». Также здесь сообщили, что оперативниками криминальной полиции установлены и задержаны четверо граждан.

«Из них судом санкционирован арест 2 подозреваемых лиц. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По факту хулиганства ведется досудебное расследование», - уточнили в ДП.

В селе Шорнак проживает более 11 тыс. жителей, преимущественно казахи и этнические узбеки.