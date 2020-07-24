По фактам призывов разжигания межнациональной розни в Туркестанской области начато расследование – МВД

По фактам распространения заведомо ложной информации и призывов к разжиганию межнациональной розни в поселке Шорнак Туркестанской области начато досудебное расследование, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Глава МВД рассказал, что в ночь на 21 июля в поселке Шорнак Туркестанской области между местными жителями произошел бытовой конфликт, переросший в драку с применением камней, который был пресечен участковым инспектором полиции, прибывшим на место происшествия. Телесные повреждения получили трое участников конфликта и сотрудник полиции.

«По фактам хулиганства и применения насилия в отношении представителя власти ведется досудебное расследование. Участники обеих сторон конфликта задержаны и арестованы», - заверил Тургумбаев.

Вместе с тем, сообщил он, накануне отдельные лица «стали распространять провокационные призывы к разжиганию национальной розни и заведомо ложную информацию».

«По всем этим фактам полицией также начато досудебное расследование», - проинформировал он.

В данный момент, подчеркнул Тургумбаев, в поселке Шорнак проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».

«Обстановка стабилизирована и находится под контролем полиции. Поводов у жителей для беспокойства нет», - заключил он.

Накануне «Радио Азаттык» сообщало, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Между тем в департаменте полиции области заверили, что ситуация стабильна, конфликт произошел на бытовой почве. По данным ДП, в селе между мужчиной и его односельчанами произошла драка, после чего к дому потерпевшего подъехали неизвестные лица, которые забросали его дом и до по соседству камнями. В результате ранения получили три человека, также пострадал прибывший к месту происшествия участковый, он получил телесные повреждения.

Между тем в соцсетях и мессенджерах во второй половине дня в четверг активно распространяли сообщения, содержащие призывы к столкновениям на межнациональной почве. Также на одном из распространившихся 23 июля видео запечатлены люди в военной форме и сельчане, стоящие возле здания, похожего на школу.

По данным полиции, оперативниками криминальной полиции установлены и задержаны четверо граждан, из них судом санкционирован арест 2 подозреваемых лиц.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По факту хулиганства ведется досудебное расследование», - уточнили в ДП.

В селе Шорнак проживает более 11 тыс. жителей, преимущественно казахи и этнические узбеки.