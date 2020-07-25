В Кыргызстане в колонии скончался известный правозащитник Азимжан Аскаров

О смерти Аскарова сообщили правозащитница Толекан Исмаилова и его адвокат Валерьян Вахитов. В последние дни его здоровье значительно ухудшилось. Адвокат требовал госпитализации правозащитника, но власти ограничились лишь тем, что предложили этапировать Аскарова в колонию №47, в которой находится центральная больница госслужбы исполнения наказаний. В течение последней недели Вахитов неоднократно сообщал журналистам, что его подзащитный находится в тяжелом состоянии, не может самостоятельно ходить и почти не ест – ему делали инъекции глюкозы. Но в ГСИН продолжали настаивать, что у осужденного нет проблем со здоровьем.

Азимжан Аскаров – один из самых известных правозащитников Кыргызстана, занимался расследованиями пыток со стороны милиции. Ему было 69 лет и последние 10 лет своей жизни он провел в заключении. Аскаров был задержан 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана по обвинению в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве милиционера». 15 сентября 2010 года суд приговорил правозащитника к пожизненному заключению.

Kloop.kg отмечает, что в деле правозащитника было много нестыковок и противоречий, комитет ООН по правам человека признал, что Аскарова пытали, а судебное разбирательство было несправедливым. Правозащитники связывали гонения против Аскарова с его деятельностью — он был известен своими расследованиями пыток со стороны милиции. В 2016 году комитет потребовал от кыргызских властей отменить приговор в отношении Аскарова и немедленно освободить его, но этого так и не произошло.