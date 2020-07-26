​В Карагандинской области задержан полицейский, подозреваемый в изнасиловании 14‑летней девочки

24 июля руководитель фонда против насилия #НемолчиKZ Дина Тансари написала в фейсбуке о том, как 5 июля полицейский из города Балхаш изнасиловал 14-летнюю соседку, шантажируя тем, что она и ее друзья якобы курят анашу на дачном участке и за это им может грозить уголовная ответственность.

Также в публикации фонда говорится, что в полиции Балхаша отказались принимать заявление матери пострадавшей девочки. Объяснялось это тем, что они не могут вести расследование в отношении своего сотрудника и этим должна заниматься полиция области.

Пресс-секретарь министра внутренних дел Айгерим Уразалиева сообщила на своей странице в Facebook, что после публикации об изнасиловании девочки в социальных сетях была создана оперативно-следственная группа, которую направили в Балхаш. Подозреваемый был задержан, когда он собирался выезжать за пределы Карагандинской области. Сейчас мужчина водворен в ИВС.

Также департамент собственной безопасности МВД проводит проверку из-за отказа полицейских города Балхаш принять заявление от матери девочки.