Ранее полиция области отказалась принимать заявление от матери пострадавшего ребенка
​В Карагандинской области задержан полицейский, подозреваемый в изнасиловании 14‑летней девочки
Фото с сайта liter.kz

Полиция Карагандинской области задержала сотрудника МВД, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки в Балхаше, сообщает Медиазона. Центральная Азия.

24 июля руководитель фонда против насилия #НемолчиKZ Дина Тансари написала в фейсбуке о том, как 5 июля полицейский из города Балхаш изнасиловал 14-летнюю соседку, шантажируя тем, что она и ее друзья якобы курят анашу на дачном участке и за это им может грозить уголовная ответственность.

Также в публикации фонда говорится, что в полиции Балхаша отказались принимать заявление матери пострадавшей девочки. Объяснялось это тем, что они не могут вести расследование в отношении своего сотрудника и этим должна заниматься полиция области.

Пресс-секретарь министра внутренних дел Айгерим Уразалиева сообщила на своей странице в Facebook, что после публикации об изнасиловании девочки в социальных сетях была создана оперативно-следственная группа, которую направили в Балхаш. Подозреваемый был задержан, когда он собирался выезжать за пределы Карагандинской области. Сейчас мужчина водворен в ИВС.

Также департамент собственной безопасности МВД проводит проверку из-за отказа полицейских города Балхаш принять заявление от матери девочки.

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