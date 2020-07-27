В США намерены выделить еще $1 трлн на поддержку экономики

Сенаторы от Республиканской партии намерены представить сегодня, 27 июля, проект нового пакета мер поддержки американской экономики в размере $1 трлн, пишет РБК . Как сообщил министр финансов США Стивен Мнучин, эта инициатива получила максимальную поддержку Белого дома.

«Внутри пакета на $1 трлн есть наиболее приоритетные и срочные вещи», - сказал министр.

В частности, по его словам, в него включены новые выплаты гражданам. Прямые выплаты в размере $1,2 тыс. будут основаны на той же формуле, что и в предыдущем законопроекте по стимулированию экономики: граждане, зарабатывающие до $75 тыс., получат выплату полностью, лица же с доходом от $75 тыс. до $100 тыс. получат меньше $1,2 тыс., точная сумма будет рассчитана, исходя из заработка каждого конкретного американца. А зарабатывающие больше $100 тыс. не получат от государства ничего.

«Мы выдадим большинство из них в августе, и они помогут людям», - уточнил Мнучин.

Он подчеркнул, что еще предстоит решить спорные вопросы с законодателями из числа демократов, и из-за их позиции в проект, скорее всего, не войдет предложение о сокращении налога на заработную плату. Сейчас в проекте прорабатываются только технические вопросы.

В конце марта президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении более $2 трлн на помощь экономике страны из-за пандемии коронавируса. Средства направили на дополнительное финансирование системы здравоохранения, поддержку бизнеса, прямые выплаты американцам, временное увеличение пособий по безработице. Спустя месяц был подписан закон о выделении еще $500 млрд, большая часть этой суммы была направлена на финансирование программы кредитования, с помощью которой предприятия малого бизнеса смогли выплачивать сотрудникам зарплату.