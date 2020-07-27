1,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 402 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав. У 813 человек проявились симптомы болезни, у 589 – бессимптомная форма.

В столице подтверждено 292 новых случая, в Алматы – 221, в Восточно-Казахстанской области – 171, в Карагандинской области – 106, в Западно-Казахстанской области – 88, в Северо-Казахстанской области – 74, в Костанайской области – 58, в Акмолинской области – 56, в Шымкенте – 54, в Павлодарской области – 54, в Жамбылской области – 52, в Мангистауской области – 45, в Алматинской области – 38, в Атырауской области – 37, в Актюбинской области – 25, в Туркестанской области – 23, в Кызылординской области – 8.

Всего в Казахстане официально подтверждено 83 122 случая заражения коронавирусом. По данным Минздрава на 21 июля, скончались 610 человек, еще 319 человек, зараженный COVID-19, умерли от других болезней по данным на 23 июля. Выздоровели 52 571 человек.