Жертвоприношение можно будет совершить только в онлайн-режиме
На въезде в Алматы установят посты и закроют рынки по продаже животных на Курбан Айт
фото Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Vласть

С 31 июля по 2 августа на праздник Курбан Айт вокруг города Алматы установят посты, в город не будут допускать завоз скота для жертвоприношения. Также в этот период будут закрыты все рынки по продаже животных и введен запрет на реализацию из частных домохозяйств, сообщил в понедельник в ходе брифинга главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, сообщив, что такие правила прописаны в его новом постановлении.

В частности, с 31 июля по 2 августа в Алматы запрещено проведение мероприятий с массовым скоплением людей во всех организациях, независимо от форм собственности, а также в частных домовладениях и медресе. Кроме того, нельзя будет проводить забой скота с автомашин и из частных домовладений. В этот же период будет приостановлена работа убойных цехов и рынков по реализации животных, за исключением тех, которые осуществляют жертвоприношение в режиме онлайн. Эти места будут определены центральной мечетью города Алматы.

«Департаменту полиции города Алматы, территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля, надзора МСХ РК с 27 июля по 2 августа организовать на въездах в город Алматы посты по недопущению, пресечению завоза на территорию города, за исключением предназначенных для осуществления жертвоприношений в онлайн режиме», - также сообщил Бекшин.

Кроме того, с 27 июля по 2 августа в городе будет усилен государственный ветеринарно-санитарный надзор и контроль.

Жертвоприношения можно будет совершать только в онлайн-режиме, подав заявку на сайте курбан2020.kz.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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