Минторговли предложило освободить от уплаты подоходного налога предпринимателей, продающих товары в интернете

Казахстанских предпринимателей могут освободить от уплаты КПН и ИПН, если 40% их продаж будет осуществляться в интернете. Такую норму в Налоговый кодекс предлагает ввести министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

«В целях дальнейшего развития электронной торговли просим поддержать изменение в норму в Налоговом кодексе освобождение от уплаты КПН и ИПН для индивидуальных предпринимателей в случае, если доходы от осуществления электронной торговли составляют не менее 40% от совокупного годового дохода. Для стимулирования использования безналичных платежей требуется проработать совместно с Национальным банком вопросы снижения комиссии межбанковских переводов, эквайринга, а также развивать новые небанковские платежные системы», - предложил Султанов во вторник в ходе заседания правительства.

В целом, отметил он, пандемия COVID-19 привела к значительному росту онлайн-торговли и увеличило продажи по каналам B2C. Только за первое полугодие объем данного рынка достиг 435 млрд тенге и составил 9,4% от общего объема розничной торговли.

«До конца этого года ожидаем 900 млрд тенге. К 2022 года этот показатель достигнет 1,9 трлн тенге, что составляя около 13% от общего объема розничной торговли», - подчеркнул министр.

Кроме того, за время карантина более чем в 2,5 раза увеличился объем безналичных платежей и составил около 7,5 трлн тенге.

«Задачей, поставленной ранее, было довести долю электронной торговли в общей розничной торговле до 10% к 2025 году. Однако в нынешних условиях карантина мы наблюдаем существенный рост в онлайн-покупках, который приблизил нас уже в этом году к целевому показателю 2025 года. Нами будет продолжена работа по сохранению темпов развития электронной торговли посредством проведения агрессивной политики. Таким образом, мы начали пересмотр целевого показателя доли электронной торговли до 15% к 2025 году, который будет отражен в государственной программе развития торговли 2021-2025», - сообщил Султанов.