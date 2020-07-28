Соцвыплату в 42 500 тенге получили более 1,8 млн казахстанцев

Социальную выплату 42 500 тенге в связи с потерей дохода в июле из-за карантина получили уже свыше 1,8 млн казахстанцев, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.

«По состоянию на 9.00 часов 28 июля принято более 2,2 млн уникальных заявлений от граждан на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социально страхования на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле, размер выплаты равен минимальной заработной плате – 42 500 тенге. Выплата назначена 1,9 млн человек. Денежные средства перечислены 1 млн 820 тыс. казахстанцам», - говорится в сообщении на сайте Минтруда.

Из 2 млн 233 тыс. заявлений 822,1 тыс. человек дали согласие на назначение выплаты в проактивном формате, 554,3 тыс. человек подали заявление через портал Egov.kz и telegram-боты, 287,6 тыс. человек – через портал 42500.enbek.kz, 569,6 тыс. человек – через мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.

«В разрезе категорий граждан 822,1 тыс. заявлений подано от плательщиков единого совокупного платежа (в проактивном формате), 170,4 тыс. заявлений подано работодателями за наемных работников, 1 млн 241 тыс. заявлений поступило от других категорий граждан (индивидуальные предприниматели; лица, занимающиеся частной практикой; физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера)», - проинформировали в ведомстве.

Напомним, что прием заявлений будет продолжаться до 1 сентября.