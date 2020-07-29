Токаев поручил продлить карантинные меры на две недели

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам стабилизации эпидемиологической ситуации в среду поручил продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным ослаблением, сообщает Акорда.

Премьер-министр Аскар Мамин доложил президенту, что после введения строгих карантинных мер с 5 июля отмечается снижение зарегистрированных случаев на 29%, количество заразившихся стабилизировалось на уровне 1500-1600 человек в сутки, загруженность стационаров снизилась до 43%, в том числе реанимационных палат – на 27%, а число выздоровевших возросло до 63%. Также уменьшилось количество вызовов скорой помощи. Таким образом, отметил Мамин, достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения.

В свою очередь министр здравоохранения Алексей Цой проинформировал о подходах к поэтапному смягчению карантинных мер с учетом влияния инфраструктурных объектов на эпидемиологическую обстановку и экономику.

«Глава государства подчеркнул исключительную важность дальнейшего снижения показателей заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением», - говорится в сообщении на сайте президента.

Накануне на заседании правительства Цой сообщал, что ситуация стабилизируется и есть возможность ослаблять карантин с 3 августа.