Привлекать бизнес для подготовки специалистов в сфере АПК предлагают в Казахстане

Как сообщается на сайте премьер-министра, изменения в сфере научно-образовательной деятельности включают в себя трансформацию аграрных вузов в исследовательские университеты, увеличение доли времени ученых НИИ на преподавательскую деятельность до 20%, а преподавателей вузов на научную деятельность до 30%.

Сейчас в системе АПК действуют три университета, ведущие подготовку кадров по сельскохозяйственным направлениям и ветеринарии: Казахский национальный аграрный университет, Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина и Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана. В них обучаются по всем направлениям подготовки 25 595 человек, из них по сельскохозяйственным и ветеринарным специальностям – 9 596 студентов. Однако в сельскохозяйственных вузах процент профильных специальностей низкий. В связи с этим Национальный аграрный научно-образовательный центр предлагает усовершенствовать законодательную и нормативно правовую базы; провести активную интеграцию в международную экономическую систему, сделать ставку на «умную экономику»; привести в соответствие с международными требованиями учебные программы; создать преемственность образовательных программ различных уровней образования; адаптировать образовательные программ к рынку труда; перейти на компетентностную модель подготовки специалистов; обеспечить трансферт знаний разработок и технологий, формирование интерфейса между казахстанской и мировой наукой; усилить доступность и инвестиционную привлекательность высшего образования; обеспечить условий для развития личности и бытового комфорта студентов.

Также предлагается создать специализированную отраслевую программу для повышения квалификации научно-педагогических кадров, а при национальных университетах – кластерные структуры, включающие в себя как подразделения вуза, так и предприятия, правительственные и неправительственные организации; создать отраслевые сертификационные центры, оценивающие профессиональное соответствие выпускников вузов; привлекать бизнес для совместной подготовки специалистов для АПК на основе ГЧП с предоставлением ему соответствующих преференций; усовершенствовать законодательную базу по стимулированию молодых специалистов со стороны местных исполнительных органов для повышения уровня трудоустройства выпускников по специальности на селе.