Пять новых школ откроются в Наурызбайском районе Алматы к 1 сентября

К началу нового учебного года в Наурызбайском районе Алматы будут открыты пять школ, сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями.

«До начала нового учебного года в рамках национального проекта “Комфортная школа” откроются четыре новые школы: в микрорайоне Курамыс на 1 500 мест, в ЖК “Нурлы Дала” на 1 500 мест, в микрорайоне Шугыла, на ул.Сабденова на 2 500 мест, в районе жилого комплекса “Елимай” на 1 200 мест», - сказал Досаев.

Также к 1 сентябрю откроется школа на 1 200 мест в мкр. Шугыла. По словам акима, ее выкупят у частного инвестора за счет средств местного бюджета.

«Кроме того, в августе завершим строительство пристройки на 400 мест к школе № 174 на сумму 2,4 млрд тенге», - добавил Досаев.

Также в мае в мкр. Шугыла будет открыт детский сад на 320 мест, а в сентябре планируется завершить строительство ещё двух детских садов по 320 мест каждый в микрорайонах Курамыс и Шугыла.

Кроме этого, в июле начнется строительство первого физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Шугыла. Стоимость проекта составит 7 млрд тенге. Комплекс откроется в августе 2026 года.

А в сентябре в микрорайоне Акжар планируется начать строительство еще одного ФОКа. Как сообщил аким, на сегодня разработка ПСД на завершающей стадии, до конца июля ожидается получение заключения госэкспертизы.