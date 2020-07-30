15 человек задержаны в Сатпаеве «за хулиганство»

По факту инцидента в Сатпаеве в ночь на 24 июля задержаны 15 человек, досудебные расследования проводятся по трем статьям Уголовного кодекса, сообщает сайт Polisia.kz .

«В ночь на 24 июля в городе Сатпаев имели место хулиганские действия. Группа разъяренных молодых людей, вооруженная камнями и палками, попыталась ворваться в здание полиции с целью захвата подозреваемого в изнасиловании 5-летней девочки и расправы над ним. Принятыми мерами оперативного реагирования сотрудниками полиции данные попытки были пресечены. Однако хулиганы все же нанесли значительный материальный ущерб», - говорится в сообщении.

Указывается, что «они сломали ворота, деревянную беседку во дворе, памятник погибшим сотрудникам полиции, разбили фонари по периметру здания полиции, выбили стекла окон, во время погромов были повреждены камеры наружного видеонаблюдения и служебный автотранспорт».

«На данный момент установлены и задержаны организаторы, а также наиболее активные участники хулиганских действий. В ИВС водворено 15 человек. Расследование продолжается. Виновные лица понесут наказание в соответствии с действующим законодательством», - отмечается в сообщении.

Сумма причиненного ущерба оценивается, а досудебное расследование начато по трем статьям Уголовного кодекса РК: «Хулиганство», «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Вместе с тем подчеркивается, что все следственные действия проводятся исключительно в рамках законодательства и опровергли рассылаемые в социальных сетях и мессенджерах «сообщения о пытках и противоправных действиях в отношении задержанных» – они «не нашли своего подтверждения».

«Авторов и распространителей заведомо ложной информации ждет уголовная ответственность», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 23 июля вечером в полицию города Сатпаев обратился житель Жезказгана, который сообщил о пропаже своей 5-летней дочери. В результате поисковых мероприятий ребенок был обнаружен в одной из квартир многоэтажного дома. В сообщении на сайте Polisia.kz указывалось, что задержан подозреваемый в похищении ребенка.

Между тем в соцсетях распространялись фото и видео, как толпа жителей города штурмует дом, в котором был обнаружен ребенок. Люди требовали выдать подозреваемого им для расправы. После толпа направилась в сторону акимата города и управления полиции, были сожжены несколько автомобилей, пользователи соцсетей писали, что в городе были слышны выстрелы.

Для пресечения беспорядков на место были стянуты силы правопорядка, в город стянуты силы Национальной гвардии.

По факту пропажи пятилетней девочки начато досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса – похищение человека и изнасилование малолетней. Глава МВД Ерлан Тургумбаев на прошлой неделе сообщал, что на произошедшее остро отреагировали жители города, которые собрались на месте происшествия, а «отдельными лицами были предприняты попытки совершения хулиганских действий, умышленного повреждения имущества».

«Все эти действия полицией были пресечены. Все нарушители общественного порядка в городе Сатпаев полицией будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законом», - говорил он.