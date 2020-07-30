Глава Минздрава объясняет разницу в данных о тестировании на коронавирус
Казахстан может делать до 32 тысяч тестов в сутки, но делает 20 тысяч – Цой

Тамара Вааль, Vласть

Несмотря на то, что казахстанские лаборатории могут выполнять 32 тысячи тестов на коронавирус в сутки, на сегодня делается всего 20 тысяч тестов, и этого достаточно, заявил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций Алексей Цой.

«Мы же говорили о мощности лабораторий», - сказал Цой, отвечая на вопрос, почему Минздрав заявляет о том, что в стране ежесуточно делается 32 тысячи тестов, однако на сайте Национального центра общественного здравоохранения значится цифра около 20 тысяч.

Как объяснил министр, именно мощность лабораторий позволяет «использовать и развернуть до 30 тысяч исследований в сутки».

«Фактическое выполнение идет на уровне потребности, когда заболевшие, имеющие конкретные симптомы люди, обращаются в наши больницы, в наши поликлиники. И фактическое количество – оно отражено на сайтах нашей организации», - добавил министр.

Он подчеркнул: необходимо понимать, что мощность лабораторий предназначен на случай повышения потребности тестирования, «соответственно, и наши лаборатории смогут обеспечить уже с запасом прочности эти все тестирования».

«То есть сегодня мы делаем 20 тысяч тестов с сутки? Нам этого достаточно?», - поинтересовались журналисты.

«По симптомным пациентам – да. По симптомным», - заверил Цой.

Напомним, по итогам совещания у президента 18 июля Акорда сообщала: «Сейчас достигнут уровень отбора проб до 32 тысяч человек в день. Однако между регионами наблюдается разрыв показателей». А 21 июля в ходе заседания правительства Цой заявлял следующее: «На сегодня фактическая мощность тестирования составляет 32 тысячи исследований в сутки. Дефицит мощности составляет восемь тысяч исследований в сутки». Тогда же он заявил, что для решения проблемы Минздрав будет задействовать лаборатории ветеринарных служб.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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