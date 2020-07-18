Токаев вновь раскритиковал правительство и акимов за некачественную борьбу с коронавирусом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о крайнем непрофессионализме исполнительной власти при планировании борьбы с коронавирусом. В ходе совещания в субботу он раскритиковал действия правительства и акимов по лекарственному обеспечению населения, оказанию медицинской помощи, организации тестирования.

«Судя по докладам, ситуация под контролем. Однако на деле это не так. Я поручил своей администрации провести проверку розничной сети по всей стране по доступности лекарственных средств. Результаты не такие радужные. В Западно-Казахстанской, Атырауской, Жамбылской и Карагандинской областях, в Нур-Султане и Алматы сохраняется дефицит лекарств и очереди, выявляются факты завышения цен на жизненно важные препараты. Процветает теневой рынок», - цитирует Токаева его пресс-служба.

«Из-за погрешности в статистике и анализе, неэффективного планирования регионы не в состоянии определить конкретные объемы необходимых лекарственных средств. Подчеркнув, что все проблемы начинаются с неправильного планирования работы, К.Токаев назвал это проявлением крайнего непрофессионализма», - говорится в сообщении Акорды.

Президент подчеркнул слабую разъяснительную работу акимов по соблюдению карантинного режима и констатировал, что в южных регионах продолжают устраивать торжества.

«Акимы, по существу, не имеют опыта работы в экстремальных условиях, не знают, как оперативно решать острые проблемы, разъяснять гражданам государственную политику», - заявил Токаев, добавив, что члены правительства, и акимы «попали в капкан самоуспокоения и самодовольства».

Акорда в своем сообщении указывает, что уровень тестирования вырос «до 32 тысяч человек в день» (эти данные не соответствуют информации на сайте Национального центра общественного здоровья, где указывается, что в стране в последние две недели в среднем проводится 16-18 тысяч тестов в день - V). При этом «между регионами наблюдается разрыв показателей», указывается в сообщении.

«Низкий уровень выявляемости – результат неэффективной работы по разворачиванию лабораторий на местах. Можно даже расценить это как желание утаить реальную картину. Поручаю правительству обеспечить жесткий контроль за выравниванием уровня тестирования между регионами. Мы не должны ничего скрывать», - сказал Токаев.

Президент поручил акимам постепенно восстановить оказание плановой медицинской помощи людям с хроническими заболеваниями, а также беременным женщинам.

Он также отметил, что в связи с увеличением количества тяжелобольных людей на сегодняшней повестке дня стоит вопрос снабжения больниц кислородом.

«Из-за недостаточной координации со стороны государственных органов население пытается решить этот вопрос самостоятельно. Это нонсенс! Население закупает кислород промышленными баллонами. Это прямая обязанность больниц. Имеются факты использования промышленных кислородных баллонов в квартирах и частных домах. Правительству и акимам предстоит в пятидневный срок решить проблему обеспечения больниц кислородом и использования кислородных баллонов на дому», - заявил Токаев.

Он указал, что, «стабилизируя ситуацию в городах, нельзя забывать и о сельском населении. По его словам, на сегодняшний день для сельских жителей все еще остаются недоступными диагностика и лечение, необходимые лекарства и препараты» и поручил «в кратчайшие сроки обеспечить села диагностикой и лечением, а также необходимыми медикаментами и медицинским оборудованием».

Президент также обратил внимание на «сложную ситуацию в моргах и ритуальных агентствах».

«За последние две недели стоимость перевозки и захоронения умерших людей значительно возросла. Большинство граждан не могут себе этого позволить. Поручаю акимам в течение дня разобраться с теми, кому не терпится нажиться на смерти людей», – сказал Токаев.

Он отметил, что ожидающееся в начале августа увеличение статистики по коронавирусу, которое будет вызвано добавлением случаев заболевания пневмонией, «не только негативно скажется на коронавирусом рейтинге, но и на инвестиционном климате, туристском потенциале Казахстана, привлечении новых технологиях в страну». Правительству поручено учесть это в своих рабочих планах, чтобы «нивелировать все риски».

«В завершение глава государства заявил, что все данные по коронавирусу, включая статистику, должны стать прерогативой правительства, чтобы избежать распространения недостоверных данных от частных лиц, вводящих общественность в заблуждение», - говорится в сообщении пресс-службы без пояснения, о чем идет речь.