Силовики заподозрили её мужа в подготовке беспорядке и привлечении к ним российских наёмников
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Тысячи людей собрались на митинг Тихановской в Минске
Фото Еврорадио

В Минске около 21 часа по времени Алматы начался митинг Светланы Тихановской - основной соперницы действующего президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах 9 августа, передает Еврорадио.

По разным оценкам, на митинг спустя час после начала собралось не менее 25 тысяч человек - это крупнейшая акция в рамках нынешней избирательной кампании.

Этим утром ЦИК Беларуси вызвал всех кандидатов в президенты и сообщил об усилении мер безопасности из-за якобы готовяшихся провокаций. Накануне власти Беларуси сообщили о задержании нескольких десятков россиян, которых заподозрили в подготовке к дестабилизации ситуации в республике. Задержанные - сотрудники частной военной компании "Вагнер" и, вероятнее всего, направлялись в Судан. Это отчасти подтвердил в четверг и посол России в Беларуси.

Между тем следственный комитет Беларуси заявил, что задержанные россияне связаны с Сергеем Тихановским - популярным блогером, мужем Светланы Тихановской. Он с мая находится в тюрьме и отказ в допуске его к выборам заставил Тихановскую зарегистрировать свою кандидатуру. В тюрьме находится и другой популярный кандидат - Виктор Бабарико, еще один - Валерий Цепкало - выехал за пределы страны.

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