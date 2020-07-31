Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт

«Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю всех вас со священным праздником Құрбан айт! Этот праздник занимает особое место в жизни мирового мусульманского сообщества. Он является неотъемлемой частью духовной культуры нашего народа, укрепляя неразрывную взаимосвязь ислама с нашими традициями и обычаями», - говорится в тексте поздравления, опубликованном на Акорде.

Президент напомнил, что этот день «призывает к миру и согласию, взаимоуважению и единству», а «такие его ценности, как гуманность, нравственность, добропорядочность, созидание, милосердие, открывают путь к истинному добру».

«В борьбе с опасной эпидемией, от которой сегодня страдает все человечество, нам как никогда необходима нерушимая сплоченность. В такой сложный период очень важно поддерживать друг друга, проявлять высокую ответственность во имя благополучия народа. Если наши устремления будут едины, мы обязательно достигнем искомой цели. Говорю именно об этом, потому что суть Құрбан айт заключается в укреплении взаимопонимания и единства народа», - отметил Токаев.

Он выразил уверенность, что «мы с честью преодолеем все испытания как сильный духом народ», и пожелал каждой казахстанской семье благоденствия.