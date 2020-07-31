Экс-руководитель «31 канала» стал официальным представителем минздрава Казахстана

«Да, действительно с 30 июля я назначен официальным представителем министерства здравоохранения. В одной из социальных сетей я написал письмо министру здравоохранения Алексею Цою о том, что не могу оставаться безучастным в ситуации, которая сейчас происходит в стране и вижу, что есть проблемы коммуникации у ведомства. И готов оказать любую помощь, которая от меня зависит. Спустя пару дней Алексей Владимирович позвонил ко мне и предложил эту позицию. Я недолго думая согласился, потому что считаю, что это мой профессиональный и гражданский долг – помочь минздраву, который сейчас находится на острие битвы за жизнь казахстанцев. <...> Моя главная задача – наладить качественные коммуникации между министерством здравоохранения и обществом, для того, чтобы развеять существующую панику, распространение недостоверной информации, плохую обратную связь. И с помощью налаживания этих коммуникаций, я считаю, можно улучшить результаты борьбы с пандемией», - рассказал Коджахметов агентству КазТАГ.

Коджахметов начал карьеру в 1998 году с должности пресс-секретаря аппарата акима Алматы, где проработал до 1999 года. С 2000 по 2006 годы работал редактором и занимал руководящие посты в сфере радио и телевидения: на радиостанции «Астана», в телерадиокорпорации «Казахстан», а также на столичном телевидении. В 2006 году возглавил центр информации и общественных связей министерства внутренних дел Казахстана, а в 2008 стал начальником департамента языковой политики и информации МВД. «31 канал» Коджахметов возглавлял с 2011 года.