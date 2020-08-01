Минздрав Казахстана разрешил детям до 5 лет не носить маски

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой 31 июля внес изменения в приказ Минздрава от 5 июля «О некоторых вопросах организации и проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий». Теперь детям до 5 лет можно не носить защитные маски. Документ зарегистрирован в министерстве юстиции 1 августа и вступает в силу со дня опубликования.

Так, изменения внесены санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению возникновения угрозы распространения коронавирусной инфекции, утвержденных этим приказом. «Ношение медицинских или тканевых масок является обязательным» в общественных местах, в том числе на открытом воздухе, в помещениях, «предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте». Исключение сделано для детей в возрасте до пяти лет, для посетителей мест общественного питания и лиц, занимающихся спортом индивидуально или группами не более 5 человек – при соблюдении социальной дистанции.

Как пояснили в Минздраве, «был изучен международный опыт стран США, Австралии, Великобритании, Франции, Польши, Германии, Испании и Сингапура».

«В США в различных штатах допустимый возраст необязательного ношения масок варьирует (младше 2-х лет в штатах Массачусетс, Иллинойс, Вермонт, Род-Айленд, Пенсильвания, округ Колумбия, г.Нью-Йорк; младше 11 лет – в штате Делавэр). В Германии – большинство регионов младше 6 лет, в Саксонии-Анхальт – младше 2 лет, в остальных регионах нижний возраст не установлен; в Австралии – 12 лет, в Великобритании – до 3 лет, в Испании – 3-5 лет. В этой связи министерство здравоохранения приняло решение внести поправки в принятые нормы обязательного ношения масок и определило, что детям в возрасте старше 5 лет носить маски обязательно», - отметили в ведомстве.

Напомним, что главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова в своем новом постановлении обязала казахстанцев носить защитные маски не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице. В четверг на брифинге и Алексей Цой, и вице-премьер Ералы Тугжанов заявляли, что согласно приказу Минздрава это обязательно для всех, в том числе и для новорожденных и для тех, кто занимается спортом, а также для посетителей кафе. Министр здравоохранения говорил, что маску детям можно сшить самим – из марли и бинта.