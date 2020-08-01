На линию выйдут только городские маршруты
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В столице с 3 августа возобновит работу общественный транспорт
Иллюстративное фото Данияра Мусирова

С 3 августа в столице заработает общественный транспорт, сообщается на официальном сайте акимата города.

«Ознакомился с ходом готовности работы общественного транспорта в период карантина. По просьбе работодателей и горожан с 3 августа возобновляем движение автобусов. На линию выйдут только городские маршруты, без пригорода. Курсировать автобусы будут с 6:00 до 21:00. Без масок вход в общественный транспорт запрещен», - проинформировал глава города Алтай Кульгинов.

Он отметил, что сотрудники департамента транспортного контроля ежедневно будут проводить рейды и проверять на соблюдение масочного режима водителей и пассажиров.

«Водителям строго запрещено пускать пассажиров в салон без масок. Посадка в автобус только через переднюю дверь. Оплата за проезд производится безналичным расчетом», - подчеркнул Кульгинов.

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