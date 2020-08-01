В столице с 3 августа возобновит работу общественный транспорт

На линию выйдут только городские маршруты
С 3 августа в столице заработает общественный транспорт, сообщается на официальном сайте акимата города.
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