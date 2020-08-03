У Минздрава нет данных о количестве заболевших пневмонией медиков

У министерства здравоохранения нет данных о количестве медиков, которые заболели пневмонией.

«Количество медработников заболевших у нас в стране с коронавиурсной положительной инфекцией – 8518. Пневмонией заболели – на сегодняшний день таких данных нет», - сказала вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на брифинге в СЦК в понедельник.

Но при этом она пообещала, что «если медработники, заболевшие при борьбе с коронавирусом пневмонией, будут претендовать на выплаты», Минздрав их «поддержит».

«Данные медицинские документы будут подниматься и направляться на комиссию на уровне местных исполнительных органов», - уточнила она.

В свою очередь министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что разработан совместный с министерством труда и соцзащиты населения приказ, согласно которому медики, заболевшие пневмонией за весь период пандемии, рассчитывать на компенсацию.

«У нас предусмотрено новым совместным приказом с министерством труда и соцзащиты возможность медицинских работников, которые непосредственно заболели либо скончались на рабочем месте при борьбе с коронавирусной инфекцией, получить компенсации, подав заявление в региональные комиссии, которые также рассмотрят их в установленном порядке и подадут на возмещение данной компенсации», - сказал он.

Министр добавил, что каждый медработник, который переболел, может подать документы на рассмотрение комиссии, и если «рентгенологические признаки будут соответствовать тем критериям», то такие медики получат компенсацию.