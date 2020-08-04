Представители Демпартии сдали в Акорду около 100 тыс. подписей в поддержку кредитной амнистии

Инициативная группа по созданию Демократической партии во главе с Жанболатам Мамаем во вторник сдали около 100 тыс. подписей в Акорду за кредитную амнистию для населения. Однако их приняли не сразу.

«Сегодня мы собираемся идти в Акорду. Мы привезли из Алматы собранные подписи в поддержку кредитной амнистии. Заявления мы собрали за 20 дней почти со всех концов страны, со всех регионов. Есть распечатанные заявление, есть заявления, которые мы привезли в электронном виде. И сегодня передачу писем хотим произвести», - сказал Мамай журналистам.

Во вторник утром на водно-зеленом бульваре во главе с Жанболатом Мамаем собрались около 30 человек. Все они планировали сдать письма. Однако путь делегации у пешеходных мостов перегородил отряд полицейских. Один из представителей правоохранительных органов предложил активистам пройти в канцелярию, которая находится в 15 подъезде Дома министерств. Тем не менее активисты остановились у второй арки Дома министерств. Там им снова преградили путь полицейские, а в нескольких метрах от них стояли три автозака.

Через полчаса переговоров к представителям Демократической партии вышел заместитель заведующего отдела по контролю за рассмотрением обращений администрации президента.

«Есть заявления граждан, будем в рамках закона принимать заявления», - сказал он Vласти.

При этом он договорился с Мамаем, что в саму канцелярию сдавать документы зайдут шесть человек. Тем не менее всей делегации в сопровождении полиции разрешили дойти до канцелярии.

«Мы сдали (заявления – V), сейчас два человека от нас остались, они будут вместе с сотрудниками канцелярии администрации президента пересчитывать все эти подписи. Каждое заявление будет заверено печатью, каждое заявление будет принято», - сказал по итогам сдачи документов Мамай.

Он отметил, что инициативная группа будет ждать ответа от власти один месяц. А если не получат, намерены выйти на митинг.

«Если в течение месяца не будет никакого ответа на наши заявления, если не будет никакого результата от того, что мы требуем, то мы будем вынуждены объявить мирный митинг. Другого выхода я не вижу. Тогда мы уже выдвинем несколько комплексных требований, в том числе и кредитную амнистию. Митинги будут по всему Казахстану», - заключил Мамай.

Напомним, что требование о кредитной амнистии для казахстанцев Жанболат Мамай и его соратники выдвигали еще на мирном митинге 6 июня. Позже в поддержку данной инициативы штаб Демпартии собрал около 100 тыс. подписей.