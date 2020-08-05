78 человек стали жертвами мощного взрыва в Бейруте, около 4 тыс. пострадали

78 человек погибли и около 4 тыс. получили различные ранения в результате сильного взрыва в порту в ливанской столице Бейруте, сообщает Al Jazeera .

По данным Красного Креста, по крайней мере 60 из раненых находятся в критическом состоянии. Также среди пострадавших – 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей.

Ливанские власти ожидают, что число погибших будет расти, так как работы по разбору завалов продолжаются.

Reuters сообщает, что пострадавшие были доставлены за пределы города, потому что больницы Бейрута переполнены ранеными. Привлечена скорая помощь с севера и юга страны и долины Бекаа на востоке.

Президент страны Мишель Аун созвал экстренное заседание кабинета министров и заседание Высшего совета обороны Ливана, который рекомендовал объявить город зоной бедствия, объявить двухнедельную чрезвычайную ситуацию и передать ответственность за безопасность военным властям. Президент решил выделит 100 млрд ливанских фунтов ($66 млн) в качестве чрезвычайных ассигнований из бюджета 2020 года. Высший совет также рекомендовал поручить следственному комитету провести расследование взрыва и представить свои выводы в течение пяти дней, чтобы определить максимальное наказание для виновных.

После заседания совета в президентском дворце Баабда, на котором присутствовал также премьер-министр Хасан Диаб, было объявлено следующее: следственному комитету было поручено сообщить, кто был ответственен за взрыв в течение пяти дней; семьям погибших будет выплачена компенсация; импортные потоки будут направлены в порт Триполи на севере Ливана.

Мощный взрыв погремел в Бейруте во вторник во второй половине дня в районе морского порта. Взрывная волна нанесла огромный ущерб даже окраинам столицы. Причина взрыва была не сразу понятна. Сначала говорилось о взрыве на складе с фейерверками. Ливанские чиновники сообщили, что взорвалось 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры, которая хранились на складе в порту в течение шести лет.