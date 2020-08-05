За сутки выявлено более 1 тыс. инфицированных
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В Турции резко выросло число заболевших коронавирусом
Фото Xinhua

В Турции резко выросло число заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщает РБК.

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа написал в Twitter, что 4 августа в стране впервые за долгое время серьезно увеличилось число зараженных – по данным ведомства, зарегистрировано 1 083 новых заболевших. 3 августа было зарегистрировано 993 новых случая, 2 августа – 986 случаев, 1 августа – 997. Всего в стране за время пандемии заразились 234 934 человека.

Фахреттин Коджа заявил, что страна должна объединить усилия в борьбе с распространением коронавируса, в особенности недопустимо, чтобы его провоцировали праздничные или выходные дни.

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