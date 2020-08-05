Утвержден перечень сфер бизнеса для предоставления отсрочки по кредитам до 1 октября

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка утвердило порядок предоставления дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в связи с продлением карантина.

«Отсрочка по договорам банковского займа и микрокредита для субъектов МСП предоставляется на 60 дней с 3 августа до 1 октября 2020 года. Для предоставления отсрочки платежей по договорам банковского займа и (или) микрокредита субъектов МСП решение принимается кредитной организацией на основании заявления заемщика и без предоставления заемщиком документов, подтверждающих ухудшение финансового состояния. Срок рассмотрения кредитными организациями заявлений заемщиков составляет 2 рабочих дня», - говорится в информационном сообщении.

Заявление заемщик составляет в произвольной форме и подает в кредитную организацию посредством электронной почты, онлайн-системы «банк-клиент», интернет-ресурса, мобильного приложения или других средств связи. Отсрочка платежей по договору банковского займа или микрокредита предоставляется путем установления нового графика платежей в виде равномерного распределения ранее отсроченных платежей до конца срока займа, если иной метод погашения задолженности не определен в заявлении заемщика.

В перечень субъектов МСБ, которые могут рассчитывать на отсрочку, вошли: крытые продовольственные и непродовольственные рынки; пассажирские перевозки – междугородние и пригородные железнодорожным транспортом (электрички, за исключением рабочих поездов); автобусные станции (автовокзалы); развлекательные учреждения, кинотеатры, фудкорты, банкетные залы, рестораны, бары, ночные и игровые клубы; организации проживания; объекты здравоохранения; туристские агентства и операторы; организации по обслуживанию зданий и благоустройству территорий; операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе; объекты культуры, музеи, организации по проведению конференций, выставок, форумов; дошкольные организации (частные, без госзаказа); частные организации среднего образования; организации по проведению массовых мероприятий (зрелищных, спортивных, семейных, памятных, в том числе на дому); спортивные залы, фитнес-центры, бассейны, пляжи, аквапарки; религиозные объекты; центры и салоны, оказывающие косметологические услуги; организации, работающие в области офисного административного и вспомогательного обслуживания.

«По другим отраслям экономики субъект МСП может до 15 сентября подать заявление в кредитную организацию с приложением документов, подтверждающих ухудшение финансового состояния. Для этой категории МСП рассмотрение заявлений сокращено до 10 рабочих дней. Кредитная организация в индивидуальном порядке осуществляет оценку и при ухудшении финансового состояния предоставляет отсрочку по кредиту на срок не менее 90 дней», - отметили в агентстве финнадзора.