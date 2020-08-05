Токаев поручил МОН помочь детям из социально уязвимых слоев населения с дистанционным обучением

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, который отчитался о ходе подготовки к новому учебному году и об исполнении ранее данных поручений, сообщает Акорда.

«Президент указал на исключительную важность обеспечения организованного начала учебного года, особо отметив необходимость оказания поддержки детям из уязвимых категорий при обучении в дистанционном режиме», - говорится в сообщении.

Глава государства поручил министру продолжить работу по повышению статуса педагогов, ограждению их от исполнения несвойственных функций и обеспечению запланированного увеличения заработной платы на 25 % с января 2021 года, а также поставил задачи по дальнейшему расширению академической самостоятельности вузов, повышению качества высшего образования и развитию вузовской науки.

Накануне на заседании правительства Асхат Аймагамбетов сообщал, что в 604 населенных пунктах страны отсутствует телевидение, поэтому у детей нет доступа к видеоурокам, которые будут транслироваться в дистанционном формате. Он пообещал, что этот вопрос будет решен к 1 сентября. Кроме того, 24 тыс. учителей и 185 тыс. детей из многодетных и малообеспеченных семей нуждаются в компьютерах, еще у 2 тыс. педагогов нет доступа к интернету.

«До 1 сентября более 500 тыс. детей будут обеспечены компьютерной техникой. Данный вопрос будет решен путем передачи школьных компьютеров во временное пользование», - подчеркнул Аймагамбетов.

В целом, по его информации, в дистанционном формате в текущем году будут обучаться 2,6 млн школьников, в дежурных классах – 530 тыс. детей, а в штатном режиме – более 157 тыс. человек.