Такое решение принято на совместной сессии палат парламента
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Выборы президента Таджикистана пройдут 11 октября
фото AFP

Сегодня в Душанбе состоялась совместная сессия верхней и нижней палат парламента Таджикистана, на которой была назначена дата выборов главы государства, сообщает агентство Avesta.

Дату выборов президента 11 октября предложил первый заместитель спикера маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Махмадали Ватанзода. Его поддержал первый заместитель председателя маджлиси мили (верхняя палата парламента) Раджаббой Ахмадзода. За проголосовали 29 членов маджлиси милли и 51 депутат маджлиси намояндагон.

Согласно Конституции страны, предвыборное выдвижение кандидатов в президенты начинается за два месяца до назначенной даты выборов.

С 1994 года выборы президента Таджикистана проводились 6 ноября.

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