В отношении замруководителя управления ЖКХ проводится расследование
В хищении более 50 млн тенге при восстановлении домов в Арыси подозревается чиновник из ЗКО
ФОТО VЛАСТИ

Тамара Вааль, Vласть

Заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области подозревается в хищении более 50 млн тенге, предназначенных на восстановление домов после взрывов боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области. Об этом в пятницу сообщили в Антикоррупционной службе.

«В период с августа по декабрь 2019 года в группе лиц с подрядной организации совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере на сумму свыше 50 млн тенге, выделенных на текущий ремонт 46 жилых домов по восстановлению последствий чрезвычайной ситуации городе Арыс Туркестанской области», - сообщили в Антикоррупционной службе.

Здесь отметили, что досудебное расследование начато департаментом Антикоррупционной службы по Западно-Казахстанской области.

Напомним, что при восстановлении Арыси город был поделен на несколько секторов, они были закреплены за акиматами областей.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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