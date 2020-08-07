В Алматы намерены увеличить количество исследований на антитела к коронавирусу с 3 250 до 5 250 в сутки. Как заявил в пятницу в ходе брифинга главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, это позволит выявить уровень коллективного иммунитета, а также подготовиться ко второй волне коронавирусной инфекции. Он также отметил, что до 1 октября мощность лабораторий по определению COVID-19 увеличат.

«На сегодня при необходимости порядка 4-5 тыс. мы уже можем делать 9,5 тыс. исследований в сутки. В дальнейшем до 1 октября мы планируем нарастить до 19 950 исследований в сутки», - сообщил Бекшин.

Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас необходимо прогнозировать заболеваемость, поэтому наряду с ПЦР-обследованием поставлена задача изучить коллективный иммунитет. Для этого алматинцам начнут проводить тестирование ИФА.

«Мы должны по ИФА-диагностике наших жителей, то есть по изучению антител в крови, определить степень коллективного иммунитета. У нас уже сейчас есть мощности на более чем 3 250 исследований. Мы развертываем еще, чтобы довести их мощность до 5 250 исследований в сутки», - проинформировал Бекшин, подчеркнув, что «это поможет четко знать ситуацию и прогнозировать динамику заболеваемости».

Таким образом, на основании этих исследований власти будут знать, какая в городе эпидемиологическая ситуация и смогут «прогнозировать ход событий в будущем».

«Сейчас готовится программа. Я думаю, что на этой неделе мы эту программу введем в действие. Также в соответствии с планом работ по установлению возбудителей мы проводим работу, чтобы наконец объективно сказать, что такое пневмония неустановленной этиологии. Сейчас по нашему заказу приобретено 1000 мультиплексных панелей, и мы эту работу проведем в кратчайшие сроки», - заключил главный санитарный врач Алматы.