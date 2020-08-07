Она пройдет в октябре 2021 года
Перепись населения Казахстана перенесли на следующий год

Тамара Вааль, Vласть

Казахстан официально принял решение о переносе срока проведения переписи населения с октября 2020 на октябрь 2021 года, сообщает пресс-служба министерства национальной экономики в пятницу.

«В связи со сложившейся ситуацией по распространению коронавирусной инфекции и вводимых ограничительных карантинных мер в стране, принято решение о переносе национальной переписи населения на октябрь 2021 года», - говорится в сообщении.

Ранее перепись населения Казахстана планировалось провести с 1 по 30 октября этого года. При этом, уточнили в ведомстве, несмотря на перенос сроков, методы проведения переписи остаются без изменений. То есть с 1 по 15 октября будет проводиться интернет-опрос на специализированном сайте sanaq.gov.kz, параллельно с 1 по 30 октября будет проходить сплошной опрос населения для сбора сведений интервьюерами, с регистрацией ответов в планшетах.

В конце июля глава ведомства Руслан Даленов сообщал, что министерство национальной экономики внесло в правительство предложение перенести сроки проведения переписи населения на следующий год.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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