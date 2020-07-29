Правительство обсуждает вопрос переноса переписи населения – Даленов

Министерство национальной экономики внесло в правительство предложение перенести сроки проведения переписи населения на следующий год, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций глава ведомства Руслан Даленов.

«Проведение переписи населения включает в себя ряд мероприятий, в том числе, непосредственный контакт переписного персонала и населения с посещением домашних хозяйств. Поэтому для нивелирования рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции министерство национальной экономики внесло предложение в правительство о переносе национальной переписи на следующий год», - сказал Даленов, отметив, что основной причиной является здоровье и благополучие участников переписи, в том числе переписного персонала и населения.

По его словам, Миннацэкономики ждет от правительства соответствующего решения.

Как напомнил министр, провести национальную перепись населения планировалось с 1 октября по 30 октября текущего года.