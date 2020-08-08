В стране снижается суточный прирост
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907 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане

За 7 августа в Казахстане коронавирусная инфекция выявлены у 907 человек, из них с симптомами болезни – 462, бессимптомных носителей – 445, сообщает Минздрав.

В столице зарегистрировано 182 новых случая, в Алматы – 155, в Восточно-Казахстанской области – 94, в Карагандинской области – 85, в Западно-Казахстанской области – 51, в Алматинской области – 40, в Северо-Казахстанской области – 42, в Акмолинской области – 37, в Туркестанской области – 36, в Жамбылской области – 35, в Костанайской области – 33, в Мангистауской области – 32, в Кызылординской области – 26, в Атырауской области – 24, в Павлодарской области – 15, в Шымкенте – 12, в Актюбинской области – 8.

Общее число зарегистрированных случаев коронавируса с 13 марта достигло 97 829. Здесь не учитываются случаи коронавирусной пневмонии – их Минздрав дает отдельно. Выздоровели за сутки 929 человек, а в целом – 71 609.

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