За сутки коронавирусная пневмония выявлена у 1011 казахстанцев

По данным министерства здравоохранения, за минувшие сутки зарегистрировано 1 011 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 15 летальных исходов от нее.

Всего с 1 августа зарегистрирован 13 121 случай коронавирусной пневмонии и 152 летальных исходов от нее. Таким образом, общее число случаев коронавируса и пневмонии составляет к этому моменту 111 822.

От коронавируса за минувшие сутки скончались 28 человек, а всего с начала пандемии - 1 246. Лечение от коронавирусной инфекции, продолжают получать 25 182 человека. В стационарах находится 5 021 пациент, на амбулаторном уровне – 20 161. 121 человек находятся в тяжелом состоянии, 29 – крайней степени тяжести, 38 – на аппаратах ИВЛ.

Минздрав по-прежнему не включает случаи пневмонии с признаками коронавируса в общую статистику. В пятницу на брифинге официальный представитель ведомства Багдат Коджахметов заявил, что это будет сделано не раньше, чем через 2-3 недели, хотя изначально министерство обещало предоставлять объединенную статистику с 1 августа. Коджахметов объяснил это тем, что тогда «мы сможем увидеть общую картину в сравнении неделя к неделе».

3 июля министр здравоохранения Алексей Цой заявлял, что статистику планируется объединить в течение одного-двух дней.

Кроме того, Минздрав по-прежнему не дает данные по пневмонии в разрезе регионов. Ежедневно в информационных сообщениях ведомство обещает, что «информация по регионам будет предоставляться на еженедельной основе в ходе брифингов официального представителя Минздрава». Однако в пятницу Коджахметов так ее и не предоставил. Ранее Алексей Цой обещал, что статистика будет предоставлена на этой неделе.