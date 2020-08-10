Правозащитники сообщили о задержании более 120 человек в день выборов в Беларуси

По данным правозащитного центра «Весна» , 9 августа в Беларуси были задержаны более 120 человек. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

А на сайте центра сообщается, что «вся избирательная кампания, которая началась 8 мая и длилась три месяца, сопровождалась массовыми репрессиями против общественных активистов, независимых журналистов и блогеров». По данным правозащитников, за это время было более 1500 случаев задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы по политически мотивированным статьям, заведен ряд уголовных дел, а в стране появились 23 новых политических заключенных.

9 августа в Минске был задержан 61 человек, в том числе наблюдательница и журналист телеканала «Белсат». Один человек был «избит ОМОНом», его забрала скорая помощь. В других городах были задержаны 79 человек, в том числе в Гомеле, Гродно, Витебске, Бресте, Бобруйске, Полоцке, Барановичах, Жлобине. В регионах задержали журналистов, наблюдателей на участках, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Елену Редькову и член ее штаба Татьяну Босюк. Также в список правозащитного центра были включены люди, которые не выходили на связь с 8 августа.

Вечером 9 августа, после окончания президентских выборов, в Минске и других городах собрались группы людей, чтобы выразить недовольство, по их мнению, нечестной избирательной кампанией, а также они требовали честного подсчета голосов на прошедших выборах президента. Сотрудники правоохранительных органов пытались разогнать акцию протеста в Минске и использовали различные специальные средства. Euroradio пишет, что силовики применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, автомобили "Рубеж", которые разворачивают перед протестующими решётку. Многие демонстранты были ранены, а на одного из них наехал автозак. Точная цифра пострадавших не называется.

В 2 часа ночи 10 августа пресс-секретарь МВД Ольга Чамаданова сообщила, что несанкционированные митинги «еще не закончились», поэтому она не смогла подсчитать задержанных. После этого аресты продолжались.

Центральная избирательная комиссия обещала опубликовать результаты голосования к 02:00 по минскому времени, но не сделала этого, сообщает «Радио Свобода». По данным государственных экзитполов, Александр Лукашенко получил 79,7% голосов, а Светлана Тихоновская – 6,8%. Но по данным неофициального экзитпола, проведенного волонтерами на участках, расположенных в посольствах и консульствах Беларуси, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская одерживает уверенную победу на выборах.