Минздрав сообщил о резком снижении числа случаев коронавирусной пневмонии

Министерство здравоохранения Казахстана сообщило о резком снижении количества зарегистрированных случаев коронавирусной пневмонии. Если за субботу было 1 011 случаев, то за воскресенье ведомство сообщает всего о 159 случаях.

За прошедшие сутки зафиксированы 12 летальных исходов от коронавирусной пневмонии. Всего с 1 августа зарегистрировано 13 280 случаев заболевания и 164 летальных случая.

От коронавирусной инфекции за минувшие сутки скончались 23 человека. Всего на данный момент лечение от КВИ продолжают получать 25 650 человека, в стационарах – 4 713, на амбулаторном уровне – 20 937.246 человек находятся в тяжелом состоянии, 69 – крайней степени тяжести, 70 – на аппаратах ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в Казахстане достигло 112 722 случая.

Минздрав по-прежнему не включает случаи пневмонии с признаками коронавируса в общую статистику. В пятницу на брифинге официальный представитель ведомства Багдат Коджахметов заявил, что это будет сделано не раньше, чем через 2-3 недели, хотя изначально министерство обещало предоставлять объединенную статистику с 1 августа. Коджахметов объяснил это тем, что тогда «мы сможем увидеть общую картину в сравнении неделя к неделе».

3 июля министр здравоохранения Алексей Цой заявлял, что статистику планируется объединить в течение одного-двух дней.

Кроме того, Минздрав по-прежнему не дает данные по пневмонии в разрезе регионов. Ежедневно в информационных сообщениях ведомство обещает, что «информация по регионам будет предоставляться на еженедельной основе в ходе брифингов официального представителя Минздрава». Однако в пятницу Коджахметов так ее и не предоставил. Ранее Алексей Цой обещал, что статистика будет предоставлена на этой неделе.