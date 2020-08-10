Более 2,25 млн казахстанцев получили соцвыплату в связи с потерей дохода на период карантина

По данным министерства труда и социальной защиты населения, более 2,25 млн казахстанцев получили социальную выплату в связи с потерей дохода на период карантина.

«По состоянию на 09.00 часов 10 августа принято 2 млн 508 тыс. уникальных заявлений от граждан на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социально страхования на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле, размер выплаты равен минимальной заработной плате – 42 500 тенге. Выплату получили 2 млн 257,3 тыс. казахстанцев, из них 2 млн 241,6 тыс. человек получили доплату в размере 0,5 МЗП – 21 250 тыс. тенге в связи с продлением карантина в августе», - сообщил в Минтруда, подчеркнув, что «работа в данном направлении продолжается».

Из общего числа подавших заявления 835,1 тыс. человек дали согласие на назначение выплаты в проактивном формате, 641 тыс. человек подали заявление через портал Egov.kz и Тelegram-боты, 381,3 тыс. человек – через портал 42500.enbek.kz, 650,5 тыс. человек – через мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.

«В разрезе категорий граждан: 835,1 тыс. заявлений подано от плательщиков единого совокупного платежа (в проактивном формате); 231,1 тыс. заявлений подано работодателями за наемных работников; 1 млн 441,8 тыс. заявлений поступило от других категорий граждан (индивидуальные предприниматели; лица, занимающиеся частной практикой; физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера)», - уточнили в министерстве.

Напомним, что в связи с продлением карантина в августе на 2 недели, получателям единовременной выплаты из ГФСС дополнительно производится доплата в размере 0,5 МЗП – 21 250 тенге. Казахстанцам, получившим единовременную выплату в июле, доплата назначается автоматически. А тем, кто впервые подал заявления после продления карантина, выплата назначается в размере 1,5 МЗП или 63 750 тенге.

Прием заявлений будет продолжаться до 1 сентября.