Следователь по делу Тулесовой признала «техническую ошибку» в обвинительном акте

В понедельник в Медеуском районном суде №2 продолжилось рассмотрение дела гражданской активистки Асии Тулесовой. На шестом заседании допросили последних двоих потерпевших – Тулегенова и Абибуллу, а также свидетеля защиты - корреспондента Vласти Данияра Молдабекова и следователя Ирину Литвиненко. Последняя признала, что допустила техническую ошибку при составлении обвинительного акта, из-за которой выходило, что Тулесова сбила фуражки с голов пятерых полицейских.

В начале судебного процесса Асия Тулесова вновь ходатайствовала об изменении меры пресечения, на этот раз – в связи с письмом уполномоченного по правам человека Эльвиры Азимовой. Ее адвокаты вновь напомнили, что нет законных оснований для содержания активистки под стражей. В удовлетворении этого ходатайства суд, как и на предыдущих заседаниях, отказал.

«Мы вас поняли. Мы вас очень понимаем. Она (уполномоченная по правам человека – V) просит вас не лишать свободы. Но мы сегодня или завтра уже закончим, дай бог мы с вами приговор вынесем…», - обратился к Тулесовой судья Шакиров.

Затем продолжился допрос потерпевшего Тулегенова. Адвокаты вновь попытались выяснить, какие из слов Тулесовой он принял на свой счёт, и какие посчитал оскорбительными. Потерпевший сообщил, что принял оба выражения - «гад и ты гад» на свой счёт, а также, что посчитал оскорбительным слово «мент».

«Потому что 21 век, такие слова-паразиты нужно из речи убирать, (сейчас – V) не нулевые. Я сотрудник полиции», - объяснил он.

Потом допросили потерпевшего Улана Абибуллу. Он, как и несколько предыдущих потерпевших, сказал, что фуражку Тулесова с него не сбивала, хоть это и указано в обвинительном акте. Отвечая на вопросы адвоката, Абибулла заявил, что видел, как Тулесова ударила Темирханова по затылку. На уточняющий вопрос адвоката, видел ли он затылок Темирханова, Абибулла ответил, что видел его «область затылка», несмотря на то, что находился к нему лицом.

«Как вы могли это видеть?», – спросил на это адвокат Оралбай. «Я высокий», - ответил потерпевший. «А насколько вы высокий, чтобы увидеть, что происходит за спиной человека?..», – уточнил Оралбай, и не получил внятного ответа на этот вопрос.

Далее допросили свидетеля защиты, журналиста Vласти Данияра Молдабекова, который находился на месте происшествия во время обоих инцидентов – и возле автозака, и с фуражкой. Он подтвердил хронологию событий, на которой настаивает сторона защиты, рассказав о том, что сначала Тулесову повалили на землю возле автозака сотрудники полиции, а потом, через короткий промежуток времени, она сбила фуражку с головы Темирханова. На вопрос адвоката Утебекова, могли ли действия полиции быть продиктованы заботой о безопасности Тулесовой, Молдабеков ответил, что не слышал, чтобы кто-то из полицейских говорил ей отойти от автозака, потому что он может сбить ее. Кроме того, по его словам, в этот момент автозак не газовал.

Утебеков также уточнил, было ли видно по лицу Темирханова, что ему больно, во время инцидента с фуражкой. «Мне запомнилось удивление. Я не видел боли на его лице. Болезненной гримасы не было, он не корчился от боли», – рассказал свидетель.

После защитников свидетеля стал допрашивать прокурор. В начале допроса он отметил, что Молдабеков сам назвал себя честным человеком, и выразил надежду на честные ответы с его стороны, а затем спросил у него, считает ли он правильным скопление народа во время карантина.

«Люди ответственны за свои жизни сами. Я против принуждения с чьей-либо стороны. Если люди решили выйти на мирный митинг в этот день, то это их право, полное право, которое им гарантирует Конституция», - ответил он.

Прокурор также спросил, считает ли свидетель защиты правильным действия Тулесовой, смахнувшей фуражку с сотрудника полиции. «Я не считаю их правильными, но я понимаю состояние Асии. Я считаю, что их можно понять – если не оправдать, то понять», - ответил на это Молдабеков.

«Считаете ли вы правильным говорить слова „гад и ты гад“, „мерзкие менты“ в отношении сотрудников полиции со стороны Тулесовой?», - продолжил прокурор.

«Правильно или неправильно – это философские категории. Юридически у нас в стране свобода слова, и Асия может ей пользоваться. Эти слова не были нецензурной бранью. Да, они грубоваты. Но это не нецензурная брань, господин прокурор. Асия воспользовалась своим правом на свободу слова, которое гарантирует Конституция, которая выше кодексов», - ответил свидетель. Далее прокурор долго пытался сформулировать вопрос о том, на каком основании свидетель дал оценку действиям полиции, и остановился на формулировке «есть ли у вас юридическое образование?». Молдабеков ответил, что его у него нет.

Потерпевшие также задали несколько вопросов свидетелю защиты. Потерпевший Сабалаков поинтересовался, почему свидетель не обратился в прокуратуру и не сообщил о незаконных действиях полиции, если посчитал, что полиция незаконно задерживает людей. «Я журналист. Я написал репортаж. Я считаю, что это сильнее, чем заявление в прокуратуру», - ответил он. Темирханов, с которого Тулесова сбила фуражку, поинтересовался, есть у корреспондента Vласти специальные знания о том, как определять «болевой порог по лицу». Он ответил, что не имеет таких знаний,

После допроса Молдабекова суд попытался дозвониться до Максата Кикимова, акима Жетысуского района, которого защита также пожелала привлечь в качестве свидетеля, однако с ним связаться не удалось.

Следующей допросили Ирину Литвиненко, старшего следователя по особо важным делам отдела по расследованию преступлений против общественного порядка департамента полиции Алматы, которой дали показания все потерпевшие. По ее словам, все они дали показания добровольно, были в состоянии это сделать, несмотря на то, что многие были очень уставшими после дежурства. По ее словам, все потерпевшие ознакомились со своими показаниями, и никто из них не просил переводчика.

Утебеков допросил ее о происхождении видеозаписи. По ее словам, видеозапись предоставил Иван Гончаров, специалист управления, отвечающего за криминальный и оперативный учет. Она отметила, что специалисты этого управления фиксируют на видео все несанкционированные мероприятия, и потом эти видеозаписи используются как доказательства правонарушений.

Отвечая на вопрос Утебекова, следователь также заявила, что видео были скомпилированы для удобства просмотра, и их хронологический порядок верный.

Допрашивая следователя, защитница активистки Жанар Джандосова также поинтересовалась, почему полиция никак не задокументировала и не учла момент, когда Тулесову толкают сотрудники полиции, и она падает на проезжую часть.

«Факта неправомерных действий в виде толкания или нанесения ударов я не видела», - ответила следователь Литвиненко.

Джандосова также спросила, почему показания потерпевших написаны практически слово с слово, и во всех используются идентичные формулировки. Следователь поспорила с этим, заявив, что они все же отличаются. На вопрос, почему обвинение настаивает на том, что фуражки были сбиты с пятерых полицейских, следователь ответила, что ошиблась.

«Я хочу обратить внимание, что мной была допущена техническая ошибка в указании, когда описывался перечень доказательств вины Тулесовой, перечислялись протокола допросов потерпевших поэтапно, и мной была допущена техническая ошибка в некоторых описаниях событий. Было конкретно применено насилие в отношении двух потерпевших, а оскорбление в отношении пятерых», - сказала она, уточнив, что с Сабалакова Тулесова только сбила фуражку, но не применила насилия.

Отвечая на вопрос Тулесовой о том, почему после задержания ей не выдали протокол задержания, следователь пояснила, что ее не задержали, а «доставили», и в этом случае протокол задержания не составляется.

На этом заседание завершилось. Процесс продолжится во вторник, ожидается, что будет допрошен специалист Гончаров, скомпилировавший видеозаписи, аким Жетысуского района Максат Кикимов, специалисты Ильиных, Карымсакова и Сманкулов. Защита также просит при необходимости допросить свидетелей Ермурата Бапи и Марата Куанышева, несмотря на то, что ранее в этом было отказано.