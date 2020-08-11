ВВП Казахстана снизился на 2,9% по итогам семи месяцев

За семь месяцев текущего года экономика Казахстана снизилась на 2,9%, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Руслан Даленов.

«По итогам января-июля 2020 года производство товаров выросло на 2,1%, при этом производство услуг сократилось на 6,2%. В результате, по оперативным данным, ВВП снизился на 2,9%», - сообщил Даленов.

Годовая инфляция составила 7,1%, что ниже ожидаемого коридора в 8-8,5%.

Вместе с тем продолжается рост в реальном секторе экономики – в строительстве, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве. В то же время Миннацэкономики отмечает сокращение объемов сервисных услуг из-за карантинных ограничений, а также плановое снижение темпов добычи нефти, что «стало сдерживающим фактором роста экономики».