500 медработников, заразившихся COVID-19, получили компенсацию – Есмагамбетова

Из 8,5 тыс. медиков, заразившихся коронавирусом за время пандемии, компенсацию в 2 млн тенге получили всего 500. Какому количеству врачей отказали в компенсации главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова не смогла ответить.

«По нашим данным, на вчерашний день уже 500 медработникам выплата по 2 млн тенге осуществлена. Работа комиссии проводится на постоянной основе. Документы рассматриваются», - сообщила Есмагамбетова в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций.

Она напомнила, что есть совместный приказ министра здравоохранения и министра труда и социальной защиты, в котором расписан порядок выплат компенсации. Списки формируют региональные комиссии. И есть поручение «активизировать эту работу и рассматривать документы без задержек».

При этом главный санврач не смогла ответить на вопрос, какому количеству медиков и по какой причине отказали в выплате компенсаций. Она пообещала предоставить эту информации позже.

3 августа на брифинге вице-министр здравоохранения Ажар Гиният сообщала, что всего за время пандемии коронавирусом заразились 8 518 медработников.