ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги выборов

По данным ЦИК на 14 августа, всего на выборах проголосовало 5 818 956 человек, во время досрочного голосования – 2 806 640 человек. За Лукашенко проголосовали 4 661 075 человек, за Тихановскую – 588 622 человека, за Андрея Дмитриева – 1 ,21% или 70 671 человек, за Анну Канопацкую – 1,67% или 97 489 человек, за Сергея Череченя – 1,14% или 66 613 человек. Против всех проголосовали 4,59% или 267 360 человек.

Дмитриев, Черечень, Канопацкая и Тихановская подали в ЦИК жалобы о непризнании выборов, но жалобы Дмитриева, Канопацкой и Тихановской отклонены, а жалоба от Черечня, как выяснилось на заседании ЦИК, не поступила. Ее подавали доверенные лица Черечня, в Центризбирком их не пустили, они 30 минут пытались прорваться в здание, в конечном итоге им сказали отправить жалобу по почте.