В Алматы произошел пожар в здании на территории кардиоцентра

Угроза взрыва кислородных баллонов в здании снята, отмечает ДЧС
В Алматы произошел пожар в отдельно стоящем здании на территории кардиологического центра, сообщил ДЧС города.
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