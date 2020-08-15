В Алматы произошел пожар в здании на территории кардиоцентра

В Алматы произошел пожар в отдельно стоящем здании на территории кардиологического центра, сообщил ДЧС города.

В здании, где горит кровля, расположены прачечная и кислородный наполнительный пункт. «До прибытия пожарных подразделений произошел взрыв и обрушение потолочных конструкций», - говорится в сообщении ДЧС.

По его данным, угроза взрыва кислородных баллонов в здании была снята, а сами баллоны – эвакуированы.

В 15:47 пожар был локализован, в 16:07 - ликвидирован.