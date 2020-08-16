В областном ДВД отрицают конфликт, местные жители говорят о напряженной обстановке
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Полиция перекрыла въезды в поселок в Алматинской области после конфликта местных жителей
Иллюстративное фото Жанары Каримовой

Въезды в поселок Байдибек би (бывшее Маловодное) в Алматинской области перекрыты полицией, рассказали Vласти по телефону очевидцы и жители села. По их информации, накануне в поселке произошел конфликт местных жителей. В ДВД региона конфликт отрицают.

В полиции Енбекшиказахского района по телефону и вовсе заявили, что въезд в поселок открыт: «Нет, никаких межнациональных столкновений в селе Маловодное не наблюдается. Полиции там нет и сам поселок открыт». В областном ДВД также отрицают конфликт в поселке.

В МВД Vласти предложили дождаться официального сообщения, которое готовят.

Между тем местные жители сообщили по телефону, что въезд в Байдибек би закрыт, людей просят не покидать свои дома. Это может быть связано с конфликтом местных жителей, произошедшим накануне.

Обстановку в поселке местный житель охарактеризовал как напряженную.

Поселок Байдибек би расположен в 70 километрах от Алматы, его население составляет около 10 тыс. человек. Поселок многонационален по составу населения. В 2007 году здесь произошел межэтнический конфликт между казахами и чеченцами, унесший жизни 9 человек.

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Полиция перекрыла въезды в поселок в Алматинской области после конфликта местных жителей