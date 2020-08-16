Дарига Назарбаева просит казахстанцев о приватности в связи с кончиной ее сына Айсултана

Дарига Назарбаева заявила, что ее семья опустошена в связи с потерей Айсултана Назарбаева, из-за чего нуждается в уединении и уважительном отношении к своей утрате со стороны казахстанцев, сообщает пресс-служба Фонда Нурсултана Назарбаева.

«Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате», - прокомментировала Назарбаева известие о смерти своего сына.

В воскресенье ряд казахстански СМИ без ссылок на источники сообщил о смерти Айсултана Назарбаева, внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Эту информацию подтвердил лишь источник Vласти, близкий к администрации президента. По данным СМИ, Айсултан Назарбаев умер от остановки сердца. Через 10 дней ему должно было исполниться 30 лет.

Он младший сын Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева. В сентябре 2017 года в своем Facebook Айсултан Назарбаев написал, что употреблял наркотики и лечится от зависимости в настоящее время. После продолжительного отсутствия в соцсетях в 2018 году он написал, что находился в "российской тюрьме". В октябре 2019 года в Лондоне он был приговорен к году тюрьмы условно и обязательному лечению после нападения на британского полицейского.